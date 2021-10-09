Англия

Клуб намерен подписать игроков сборной Англии.

После покупки Ньюкасла инвестором из Саудовской Аравии появляются слухи о возможных трансферах.

Как сообщает The Telegraph, "сороки" намерены подписать хавбека Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда и защитника Бернли Джеймса Тарковски.

Что касается Тарковски, то он хочет сменить клуб в ближайшее время. Его контракт с Бернли истекает летом 2022 года и это существенно снижает сумму трансфера.

Подписание Лингарда под вопросом. В МЮ рассчитывают на футболиста, да и сам Джесси не уверен, что ему стоит менять клубную прописку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тарковски в 25 миллионов евро, в Лингарда в 22 миллиона.

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