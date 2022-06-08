Англия

"Сині" роздумують над тим, щоб зробити пропозицію 43 млн фунтів.

Нападник Габріель Жезус схиляється до того, щоб залишити Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно, а "містяни" не перешкоджатимуть його відходу через підписання Ерлінга Голанда з Боруссії Дортмунд.

Головними претендентами на 25-річного бразильця раніше називалися лондонський Арсенал і мадридський Реал.

"Каноніри" запропонували за форварда приблизно 43-45 млн фунтів та декілька місяців спілкувалися з представниками Габріеля, тоді як "вершковим" потрібно, щоб Вінісіус Жуніор отримав іспанське громадянство через ліміт гравців не з ЄС.

Скласти конкуренцію за трансфер Жезуса, як повідомляє Goal, готується лондонський Челсі. За інформацією джерела, керівництво "синіх" думає над тим, щоб запропонувати Сіті 43 мільйони фунтів за гравця.

Чинний чемпіон Англії хотів би виручити з продажу Жезуса понад 51 мільйон фунтів (60 млн євро), але може піти на деякі фінансові поступки.