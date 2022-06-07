Испания

Мадридський клуб вивчає можливість придбати бразильського форварда.

Реал виявляє інтерес до Габріеля Жезуса з Манчестер Сіті, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, перехід 25-річного футболіста можливий, якщо Вінісус Жуніор отримає іспанський паспорт.

Справа в тому, що Реал зараз заповнив квоту для гравців не з ЄС, до якої входять Вінісіус Жуніор, Родріго Гоес і Еден Мілітао. Одержання іспанського паспорта Вінісіусом Жуніор могло б вирішити цю проблему.

У цьому сезоні Жезус відіграв 41 матч, забивши 13 голів та ще 12 разів віддавав гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зробив першу офіційну пропозицію щодо Габріеля Жезуса.