Мерсисайдці готові розглянути пропозиції щодо гравця.
Садіо Мане, getty images
09 червня 2022, 19:30
Садіо Мане має намір обговорити можливість зміни клубної прописки в поточне трансферне вікно.
Як повідомляє видання The Telegraph, Ліверпуль визначився із вартістю сенегальського вінгера — "червоні" хочуть отримати за гравця 40 мільйонів фунтів.
У минулому сезоні Садіо Мане відіграв 51 матч, забивши 23 голи та віддавши п’ять гольових передач.
Нагадаємо, що Баварія зробила Ліверпулю нову пропозицію щодо Мане на загальну суму 35 міліонів євро.