Германия

Мюнхенський гранд цього літа має серйозний намір отримати сенегальського вінгера.

Баварія продовжує спроби підписати одного з лідерів Ліверпуля Садіо Мане у це літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, у вівторок, 7 червня, мюнхенський гранд зробив мерсисайдцям нову офіційну пропозицію.

Чинний чемпіон Німеччини запропонував Ліверпулю 27,5 мільйона євро. Ще 7,5 мільйонів євро Баварія готова заплатити як різні бонуси.

Нагадаємо, що першу пропозицію мюнхенців щодо Садіо Мане англійський клуб відхилив. Сам футболіст хотів би змінити клубну прописку цього літа.