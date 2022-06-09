Англия

Німецький півзахисник зацікавив два клуби.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган привернув увагу інших клубів, які спробують підписати його цього літа.

Як повідомляє видання Bild, йдеться про Барселону та Ювентус.

Контракт німецького футболіста з Манчестер Сіті дійсний до літа 2023 року, а тому "городяни" можуть погодитися продати гравця, щоб він не пішов безкоштовно через рік.

У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів 42 поєдинки на клубному рівні, відзначившись вісьмома голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що Гвардіола хоче, щоб Гюндоган залишився в Манчестер Сіті.