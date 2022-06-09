Німецький півзахисник зацікавив два клуби.
Ілкай Гюндоган, getty images
09 червня 2022, 20:32
Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган привернув увагу інших клубів, які спробують підписати його цього літа.
Як повідомляє видання Bild, йдеться про Барселону та Ювентус.
Контракт німецького футболіста з Манчестер Сіті дійсний до літа 2023 року, а тому "городяни" можуть погодитися продати гравця, щоб він не пішов безкоштовно через рік.
У поточному сезоні Ілкай Гюндоган провів 42 поєдинки на клубному рівні, відзначившись вісьмома голами та шістьма асистами.
Нагадаємо, що Гвардіола хоче, щоб Гюндоган залишився в Манчестер Сіті.