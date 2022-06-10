Англия

Раніше повідомлялося, що на бразильського форварда претендують Арсенал та Челсі.

Нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно, проте залишиться в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 25-річний бразилець точно покине Сіті, але не приєднається до мадридського Реалу, якого записували до списку претендентів останнім часом.

Габріель Жезус продовжить кар'єру в АПЛ, де на нього претендують два лондонські клуби: Арсенал та Челсі.

Виходячи з останньої інформації в пресі, обидва клуби вже робили офіційні пропозиції Манчестер Сіті щодо Жезуса. Більше інформації щодо цього трансферу стане відомо пізніше.

Також повідомлялося, що чинний чемпіон Англії хотів би виручити з продажу Жезуса понад 51 мільйон фунтів (60 млн євро), але може піти на деякі фінансові поступки.