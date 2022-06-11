Англия

Форвард бажає залишитися в АПЛ.

Нападник англійського Манчестер Сіті Габріель Жезус уже відчуває майбутній тиск у конкуренції за місце в стартовому складі "містян" проти новачка клубу Ерлінга Голанда, тому найближчим часом планує змінити місце роботи за рік до закінчення термінів чинного контракту.

Нещодавнє сповіщення від відомого італійського журналіста Фабріціо Романо відсікло можливі варіанти закордоном, тоді як власне бразильський виконавець бажає залишитися в АПЛ.

У цьому контексті чи не єдиним клубом, який постійно виявляє свій інтерес до 25-річного виконавця, є лондонський Арсенал.

Як повідомляє ще один італійський працівник ЗМІ, Ніколо Скіра, "каноніри" готові зробити свій перший вагомий крок у перемовинах, назвавши Манчестер Сіті суму в 40 млн євро + різноманітні бонуси в якості похідної в подальших торгах.

Чинні чемпіони Англії в той самий час розраховують заробити на цьому трансфері не менше 50 млн євро.

У цьому сезоні Жезус відіграв 41 матч, забивши 13 голів та віддавши 12 гольових передач.