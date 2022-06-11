Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, щоби клуб підписав нового гравця на позицію лівого захисника.

Як повідомляє видання Relevo, іспанський фахівець хоче бачити у команді Марка Кукурелью із Брайтона.

Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко готовий залишити Манчестер Сіті.