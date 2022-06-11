Англия

Манчестер Сіті має намір посилити лівий фланг оборони.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, щоби клуб підписав нового гравця на позицію лівого захисника.

Як повідомляє видання Relevo, іспанський фахівець хоче бачити у команді Марка Кукурелью із Брайтона.

Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко готовий залишити Манчестер Сіті.