Манчестер Сіті має намір посилити лівий фланг оборони.
Олександр Зінченко, getty images
11 червня 2022, 22:30
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче, щоби клуб підписав нового гравця на позицію лівого захисника.
Як повідомляє видання Relevo, іспанський фахівець хоче бачити у команді Марка Кукурелью із Брайтона.
Угода Кукурельї з "чайками" розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону він провів 35 ігор в АПЛ: на його рахунку один гол і одна результативна передача.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко готовий залишити Манчестер Сіті.