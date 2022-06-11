Лига наций

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Вірменія.

Збірна України зіграє матч третього туру Ліги націй УЄФА проти Вірменії в польському місті Лодзь.

Олександр Петраков, після перемоги над Ірландією (1:0), вирішив використати Андрія Пятова в воротах у останньому для голкіпера матчі за збірну, тоді як Караваєв повернувся на правий фланг захисту, а Зінченко зіграє на протилежному боці поля. Маліновський доповнить центральну вісь, а Циганков та Мудрик розташуються обабіч Яремчука в нападі.

Хоакін Капаррос, на тлі поразки від Шотландії (0:2), зробив ставку на трьох нових виконавців у захисті, де місце зберіг лише Мкоян. Удо та Дяшян відправилися до центру поля, а Бабаян очолив напад.

Україна: Пятов — Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Маліновський, Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Мудрик.

Запасні: Лунін, Різник, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Піхальонок, Сікан, Зубков.



Вірменія: Юрченко — Монрой, Восканян, Мкоян, Ст. Мкртчян — Оганесян, Удо, Дяшян, Барсегян — Байрамян — Бабаян.

Запасні: Бучнев, Бегларян, Ароян, Григорян, Вбеймар, Маргарян, Арутюнян, Серобян, Малакян, Мартчян, Адамян, Бічахчян.



Гра Україна — Вірменія почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.