Англия

Голкіпер не має намірів ще рік гріти лаву запасних в Арсеналі.

Придбання лондонським Арсеналом голкіпера Аарона Рамсдейла, із подальшим підвищенням його до рангу основного в команді, стало для німецького воротаря "канонірів" Бернда Лено найбільшим розчаруванням у минулому сезоні.

За цей рік досвідчений виконавець виходив на поле лише у восьми зустрічах, пропустивши 11 голів та тричі зігравши "на нуль", що не дуже-то й влаштовує його в 30-річному віці.

Зрештою, висновок із цих подій продукує сам себе — цього літа, за рік до завершення контракту з Арсеналом, німець буде шукати можливості залишити клуб.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, усі передумови для цього в гравця присутні. Лондонський Фулгем якраз підшукує собі нового голкіпера перед поверненням до "елітного" дивізіону, тож радо скористається можливістю отримати Лено за умов невдачі під час перемовин щодо трансферу воротаря Лаціо Томаса Стракоші.