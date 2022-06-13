Англия

Новачок Манчестер Сіті поділився враженнями від трансферу.

Англійський Манчестер Сіті кілька хвилин тому оголосив про підписання контракту з уже колишнім нападником дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.

21-річний норвезький футболіст одразу після урочистої події розповів про власні враження від факту укладання угоди.

"Це день гордості для мене та моєї родини. Я завжди слідкував за матчами Сіті, особливо останніми сезонами. Ви не можете не захоплюватися їхнім стилем гри — це дійсно вражає. Вони створюють багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.

У цій команді дуже багато гравців світового класу, а Пеп — один із найкращих менеджерів усіх часів, тому я вважаю, що я опинився в правильному місці для того, щоб реалізувати свої амбіції.

Я хочу забивати голи, вигравати трофеї та покращувати себе в якості футболіста, і я цілком упевнений, що зможу це зробити саме тут. Для мене це чудовий крок, і я вже не можу дочекатися початку передсезонної підготовки", — заявив норвезький футболіст.

Нагадаємо, що раніше стала відома сума відступних, яку отримали "джмелі" за свого виконавця.