Англия

Бразильський нападник визначився з перевагами серед лондонських клубів.

Рішарлісон привернув увагу великої кількості серйозних клубів у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання UOL, бразильським нападником цікавляться всі провідні лондонські команди — Челсі, Тоттенгем та Арсенал.

Тим не менш, Рішарлісон відмовився від можливості перейти до Арсеналу, сподіваючись домовитися з Тоттенгемом або Челсі.

У поточному сезоні бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, що Евертон хоче отримати більше 50 млн євро за Рішарлісона.