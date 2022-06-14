Бразильський нападник визначився з перевагами серед лондонських клубів.
Рішарлісон, getty images
14 червня 2022, 10:59
Рішарлісон привернув увагу великої кількості серйозних клубів у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання UOL, бразильським нападником цікавляться всі провідні лондонські команди — Челсі, Тоттенгем та Арсенал.
Тим не менш, Рішарлісон відмовився від можливості перейти до Арсеналу, сподіваючись домовитися з Тоттенгемом або Челсі.
У поточному сезоні бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, що Евертон хоче отримати більше 50 млн євро за Рішарлісона.