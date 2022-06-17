Англия

Англійський клуб таки оформить перехід українця.

Брентфорд активно працює над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, англійський клуб домовився про перехід півзахисника СК Дніпро-1 Єгора Ярмолюка.

Стверджується, що ймовірність цієї угоди становить 99,9%.

Вісімнадцятирічний український футболіст минулого сезону провів дев'ять матчів на клубному рівні, відзначившись голом.

Нагадаємо, що Брентфорд довгий час цікавився Михайлом Мудриком, але так і не зміг домовитись про його перехід.