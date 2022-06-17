Англійський клуб таки оформить перехід українця.
Єгор Ярмолюк, фото Дніпро-1
17 червня 2022, 00:55
Брентфорд активно працює над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, англійський клуб домовився про перехід півзахисника СК Дніпро-1 Єгора Ярмолюка.
Стверджується, що ймовірність цієї угоди становить 99,9%.
Вісімнадцятирічний український футболіст минулого сезону провів дев'ять матчів на клубному рівні, відзначившись голом.
Нагадаємо, що Брентфорд довгий час цікавився Михайлом Мудриком, але так і не зміг домовитись про його перехід.