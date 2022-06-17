Англия

Футболіст має намір виступати в Італії.

Півзахисник Лукас Торрейра, який повернувся в Арсенал після оренди у Фіорентині, хоче піти з клубу.

Футболіст дуже непогано проявив себе у Серії А, тому бажає повернутись назад. Серед претендентів на гравця — Лаціо.

Гравець збірної Уругваю вів перемовини з Фіорентиною про трансфер, але потім заявив, що виходить з них через порушення умовин з боку "фіалок".

До закінчення його контракту з Арсеналом залишився рік, а Transfermarkt оцінює футболіста у 20 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Торрейра провів за Фіорентину 35 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.