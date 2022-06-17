Польський нападник не має наміру переходити до табору "синіх".
Роберт Левандовські, getty images
17 червня 2022, 18:25
Роберт Левандовсmкі бажає залишити Баварію в поточне літнє трансферне вікно і розглядає варіанти.
Проте, як повідомляє Sport.es, польський нападник відмовився від пропозиції представника АПЛ – Челсі.
Відмітимо, що чинний контракт Роберта Левандовські з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.
У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.
Нагадаємо, що Баварія отримала нову пропозицію від Барселони щодо Левандовські.