Англия

Польський нападник не має наміру переходити до табору "синіх".

Роберт Левандовсmкі бажає залишити Баварію в поточне літнє трансферне вікно і розглядає варіанти.

Проте, як повідомляє Sport.es, польський нападник відмовився від пропозиції представника АПЛ – Челсі.

Відмітимо, що чинний контракт Роберта Левандовські з німецьким клубом розрахований до літа 2023 року.

У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.

Нагадаємо, що Баварія отримала нову пропозицію від Барселони щодо Левандовські.