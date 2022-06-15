Германия

Каталонці твердо вирішили заполучити форварда.

Каталонська Барселона продовжує спроби підписати нападника Баварії Роберта Левандовські попри скрутне фінансове становище.

Так, "блаугранас" надіслали до Мюнхену нову пропозицію щодо польского форварда в розмірі 32 млн євро, повідомляє Sportbild. Окрім того, ще п'ять мільйонів євро можуть бути виплачені в якості бонусів.

Клуб вже домовився із футболістов про трирічний контракт та отримав усну згоду.

Разом із тим, сам Левандовські та директор Баварії Хасан Саліхаміджич домовились не освітлювати у пресі процес переговорів та бажання одне одного, щоб загасити конфлікт.

У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.

Раніше стало відомо, якого форварда хоче підписати Баварія на заміну Левандовські.