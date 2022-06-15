Каталонці твердо вирішили заполучити форварда.
роберт левандовські, getty images
15 червня 2022, 09:45
Каталонська Барселона продовжує спроби підписати нападника Баварії Роберта Левандовські попри скрутне фінансове становище.
Так, "блаугранас" надіслали до Мюнхену нову пропозицію щодо польского форварда в розмірі 32 млн євро, повідомляє Sportbild. Окрім того, ще п'ять мільйонів євро можуть бути виплачені в якості бонусів.
Клуб вже домовився із футболістов про трирічний контракт та отримав усну згоду.
Разом із тим, сам Левандовські та директор Баварії Хасан Саліхаміджич домовились не освітлювати у пресі процес переговорів та бажання одне одного, щоб загасити конфлікт.
У минулому сезоні 33-річний поляк забив 50 голів та віддав сім гольвоих передач у 46 матчах.
Раніше стало відомо, якого форварда хоче підписати Баварія на заміну Левандовські.