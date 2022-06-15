Германия

Юнак прагне зайняти місце поляка на вістрі атаки мюнхенців.

Існує висока ймовірність того, що за підсумками цьогорічної літньої кампанії мюнхенська Баварія недорахується в своєму складі польського нападника Роберта Левандовські, який нещодавно відмовився продовжувати контракт із клубом, через що його стосунки з керівництвом різко погіршилися.

Цим можуть скористатися на власний розсуд найближчі конкуренти поляка в боротьбі за місце у стартовому складі "Рекордмайстера".

Зокрема, німецька преса говорить про форварда Джошуа Зіркзе, який сезон-2021/22 провів у складі бельгійського Андерлехту на правах оренди.

За цей час 21-річний виконавець відіграв 47 матчів, забивши 18 голів та віддавши 13 результативних передач.

Після повернення до Баварії, перед юнаком виникають одразу кілька варіантів розвитку подій: перейти до іншого клубу, або ж залишитися на тлі можливого відходу більш досвідченого конкурента.

Саме на останнє наразі й робить акцент Зіркзе, коли не квапиться приняти пропозицію збоку Штутгарта щодо трансферу.