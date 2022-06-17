Італійський тренер приєднається до штабу "городян".
Енцо Мареска (у центрі), getty images
17 червня 2022, 23:14
Манчестер Сіті у досить короткий термін вирішить питання асистента головного тренера команди Хосепа Гвардіоли після відходу Мануеля Лільо.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, до тренерського штабу "городян" увійде італієць Енцо Мареска.
42-річний тренер раніше очолював Парму, а також працював в Асколі, Севільї та Вест Гемі. У Манчестер Сіті він раніше працював із молодіжною командою.
Нагадаємо, що колишній помічник Хосепа Гвардіоли Мануель Лільо став головним тренером Аль-Садду.