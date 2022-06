Асистент Хосепа Гвардіоли Мануель Лільо став головним тренером Аль-Садду.

Контракт підписано строком на один сезон.

OFFICIAL: Juan Manuel Lillo will be the head coach of #AlSadd, starting from the 2022-23 season. He will reach Qatar on Sunday before being presented at a press conference later.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/r1r8J2HTqo