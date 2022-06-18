Англия

Сербський півзахисник може змінити команду.

Сергій Мілінкович-Савич кожне трансферне вікно фігурує у списку інтересів провідних клубів Європи.

Як повідомляє видання Football.London, сербський півзахисник привернув увагу трьох клубів з АПЛ – Арсеналу, Челсі та Ньюкасла.

Зазначимо, що римляни хочуть отримати за 27-річного футболіста близько 60 мільйонів євро.

Зауважимо, що за цей футбольний рік сербський виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.

Нагадаємо, що Мілінкович-Савіч не планує залишати Серію А, незважаючи на інтерес топ-клубів.