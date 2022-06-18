"Каноніри" не впевнені у підписанні бельгійця.
Юрі Тілеманс, getty images
18 червня 2022, 10:59
Арсенал розглядає варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт, "каноніри" охололи до ідеї трансферу Юрі Тілеманса.
Стверджується, що лондонський клуб вирішив обмежитися одним гравцем у лінію півзахисту – Фабіу Вієйрой.
Ймовірно, Юрі Тілеманс продовжить контракт з Лестером ще на один сезон. Поточна угода спливає влітку 2023 року.
Нагадаємо, що раніше Порту оголосив про продаж Фабіу Вієйри Арсеналу.