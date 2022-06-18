Англия

"Каноніри" не впевнені у підписанні бельгійця.

Арсенал розглядає варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт, "каноніри" охололи до ідеї трансферу Юрі Тілеманса.

Стверджується, що лондонський клуб вирішив обмежитися одним гравцем у лінію півзахисту – Фабіу Вієйрой.

Ймовірно, Юрі Тілеманс продовжить контракт з Лестером ще на один сезон. Поточна угода спливає влітку 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Порту оголосив про продаж Фабіу Вієйри Арсеналу.