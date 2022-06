Лестер Сіті підбиває підсумки сезону-2021/22 і визначив найкращий гол своєї команди.

Так, автором кращого голу минулої кампанії у складі "лисиць" став центральний півзахисник Юрі Тілеманс, який з великою ймовірністю змінить клубну прописку цього літа.

Гол бельгійського хавбека припав на матч першого кола англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед, коли на 31-й хвилині захисник "червоних дияволів" Гаррі Магвайр припустився помилки, Келечі Іхеаначо відібрав м'яч поблизу чужого штрафного майданчика, а Тілеманс завдав точного удару після передачі.

Той матч завершився з рахунком 4:2 на користь Лестера.

Відео голу:

Our Goal of the Season for 2021/22 😃 👏‍



Coming in our win over Man Utd, what a strike this was! 💫 pic.twitter.com/ujgC1N1Yz4