Англия

"Червоні дияволи" не хочуть йти на умови каталонців.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб оформити трансфер півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" впевнені у підписанні гравця, а також у тому, що Барселона знизить свої фінансові апетити.

Манчестер Юнайтед очікує, що іспанський клуб зменшить ціну на 10-15 мільйонів фунтів.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед збільшив пропозицію щодо Де Йонгу.