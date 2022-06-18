"Червоні дияволи" не хочуть йти на умови каталонців.
Френкі Де Йонг, getty images
18 червня 2022, 11:26
Манчестер Юнайтед не залишає спроб оформити трансфер півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.
Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" впевнені у підписанні гравця, а також у тому, що Барселона знизить свої фінансові апетити.
Манчестер Юнайтед очікує, що іспанський клуб зменшить ціну на 10-15 мільйонів фунтів.
Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед збільшив пропозицію щодо Де Йонгу.