Англия

"Червоні дияволи" ведуть перемовини про півзахисника.

Манчестер Юнайтед не залишає спроб підписати півзахисника Барселони Френкі Де Йонга.

Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, "червоні дияволи" покращили пропозицію щодо нідерландського футболіста.

Тепер англійський клуб готовий заплатити за Де Йонга 70 мільйонів євро відразу, а решту як бонуси. Раніше Манчестер Юнайтед пропонував 60 мільйонів євро, плюс бонуси.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Френкі де Йонг погодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед.