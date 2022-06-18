Англия

"Молотобійці" планують оголосити про трансфер Наєфа Агерда у понеділок, 20 червня.

Центральний захисник Ренну Наеф Агерд продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний марокканець приєднається до Вест Гема, який заплатить французькому клубу 30 мільйонів фунтів.

Агерд вже пройшов медичне обстеження в Лондоні, а всі деталі майбутньої угоди сторони погодили.

Очікується, що про підписання Наєфа Агерда "молотобійці" офіційно оголосять вже наступного понеділка, 20 червня.

Минулого сезону марокканський центрбек провів за Ренн 40 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.