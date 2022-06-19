Англия

Сума трансферу англійського вінгера має становити приблизно 35 мільйонів фунтів.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, судячи з усього, наближається до свого трансферу в лондонський Челсі, про інтерес з боку якого повідомлялося раніше.

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "сині" впевнені, що їм вдасться укласти угоду щодо підписання 27-річного англійця, якого в команді особисто хоче бачити головний тренер Челсі Томас Тухель.

У лондонському клубі вважають, що їм вдасться підписати Стерлінга за 35 мільйонів фунтів після того, як їхній форвард Ромелу Лукаку вже офіційно вирушить в оренду до Інтера.

Нагадаємо, що контракт Рахіма Стерлінга з Манчестер Сіті спливає влітку 2023 року. Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.