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Один з найкращих футбольних інсайдерів світу ділиться своєю інформацією щодо найцікавіших угод, які можуть відбутися у найближче міжсезоння.

Поточний сезон ще не завершився, однак у пресі вже активно обговорюються потенційні гучні трансфери, які можуть статися наступного літа. Трансферних чуток з'являється дійсно багато, через що не завжди виходить фільтрувати весь цей потік інформації та відокремлювати правдиві інсайди від відвертих "качок".

У такому разі простіше дослухатися дійсно до надійних джерел і довіритися таким професіоналам на трансферному ринку, як відомий для багатьох Джанлука Ді Марціо. Італійський журналіст вже багато років є якщо не найкращим, то одним із найкращих футбольних інсайдерів світу, чиї ексклюзиви досить часто втілюються в реальність.

Джанлука Ді Марціо дав змістовне інтерв'ю порталу Wettfreunde.net, в якому він розповів про ймовірні гучні та найцікавіші угоди в літнє трансферне вікно 2022 року.

Союз Погба та Манчестер Юнайтед добігає кінця?

- Схоже, що Поль Погба остаточно вирішив не продовжувати контракт із Манчестер Юнайтед. Де ж він зрештою опиниться? Реал Мадрид, ПСЖ чи все-таки повернення до Серії А?

- Я не впевнений на 100%, що він не підпише новий контракт. Все залежить від того, як він уявляє своє майбутнє і своє життя. Справа в тому, що угода з Манчестер Юнайтед — найвигідніша для Погба серез всіх тих, що йому пропонують. Якщо Поль хоче отримувати таку ж зарплату, як і раніше, то він повинен залишитися в Манчестері. Зараз у нього величезний оклад, і лише Юнайтед здатний запропонувати йому такі гроші.

Якщо ж Погба тримає в голові наступну думку: "Окей, я заробив достатньо грошей за свою кар'єру, тому зараз хочу грати в клубі, якому симпатизую і де отримаю новий для себе досвід", при цьому він погодиться знизити свій оклад вдвічі, то в нього є кілька пропозицій на вибір.

- Наскільки відомо, Ювентус не робив пропозицій Погба, оскільки знає про його велику заробітну плату. Але якщо Поль поставить на перше місце своє життя, а не фінансовий аспект, тоді Юве був би відкритий до переговорів...

- Було б добре, щоб Ювентус повернув його, особливо якщо він буде вирішувати серцем, а не гаманцем.

Реал Мадрид? Я в це не вірю. Вони продовжили контракт з Лукою Модричем. Каземіро та Тоні Кроос також залишаться. Так, навряд чи Погба абсолютно байдужий для Реалу — цю парочку пов'язують одне з одним кожне трансферне вікно, але не думаю, що в Мадриді зараз розглядають його кандидатуру.

Щодо ПСЖ, то все залежатиме від того, хто стане новим головним тренером команди. Я точно знаю, що Манчестер Юнайтед пропонував Погба новий контракт, тоді як Ювентус хотів би його повернути собі, але зі значно меншими фінансовими витратами.

Салах та Барселона: вигадки чи цілком можливий трансфер?

- Переговори між Мохамедом Салахом та Ліверпулем щодо нового контракту, схоже, відбуваються з певними проблемами. З'являлися чутки про бажання Барселони підписати єгиптянина. Як вважаєте, чи підійде він Барсі, або в цій ситуації краще залишитись у Ліверпулі?

- Немає жодних сумнівів, що Салах став би для Барселони феноменальним і неймовірним посиленням, але, знову ж таки, я не думаю, що сьогодні "блаугранас" має достатньо фінансових можливостей, щоб здійснити цю угоду. Мбаппе, Салах та Голанд зараз є недосяжною розкішшю для Барселони через минулі економічні проблеми.

Але він був би ідеальним варіантом для Барси, тому що з тих пір, як Мессі, Суарес і Неймар пішли, у них більше не було такого престижного та якісного гравця. Але, знову ж таки, мені здається, що сьогодні це щось із розряду неможливого.

Я схиляюся до того, що Салах зрештою продовжить контракт із Ліверпулем. Він ідеально вписується в систему Юргена Клоппа та у ритм Прем'єр-ліги. Поки що я не бачу його десь за межами Ліверпуля.

Гнабрі може повернутися до Північного Лондона вперше з 2016 року

- Серж Гнабрі відмовився продовжувати контракт із мюнхенською Баварією, який спливає влітку 2023 року. Яким буде його наступний крок: Реал Мадрид, Ліверпуль, Арсенал чи Тоттенгем?

- Я думаю, що для нього було б краще повернутися в Прем'єр-лігу, тому що Реал зосередить весь свій бюджет на Кіліані Мбаппе та Антоніо Рюдігері. Навряд чи вони потягнуть ще й підписання Гнабрі незалежно від того, яка зараз ситуація у нього з чинним контрактом.

Якщо Баварії не вдасться домовитися з Гнабрі, то навряд чи мюнхенці вимагатимуть якусь суму космічних масштабів. Але, з іншого боку, навіть на тлі спливаючого контракту Баварія запросить серйозні гроші, враховуючи високий клас Гнабрі.

Арсенал і Тоттенгем — саме їм потрібен такий футболіст, як Гнабрі. Прем'єр-ліга може стати для німецього вінгера правильним рішенням, якщо він не хоче залишатися в Баварії.

Чи має Наполі шанс заробити на Осімхені 100 мільйонів євро?

- Багато розмов навколо форварда Віктора Осімхена, який проводить хороший сезон у Серії А. Арсенал та Ньюкасл вже встигли запросити інформацію щодо нігерійця, тоді як Наполі встановив цінник у 80 мільйонів євро. Чи є взагалі шанси, що Осімхен влітку залишить Італію?

- Я не можу уявити, щоб Наполі влаштувала сума в 80 мільйонів євро, адже купували вони його за 70 мільйонів. Президент неаполітанців Ауреліо де Лаурентіс дуже розумний, коли справа доходить до підписання, і дуже складний у перемовинах, коли йому доводиться продавати. Тож я не думаю, що він дозволить Осімхену піти меньше ніж за 100 мільйонів. Питання лише у тому, який клуб буде готовий витратити такі гроші на одного гравця.

Очевидно, що Арсеналу потрібен футболіст такого плану, який також відрізняється своїм зразковим ставленням до справи. Осімхен був би ідеальним підписанням і для Арсеналу, і для Манчестер Юнайтед, і для Парі Сен-Жермен. ПСЖ варто розглядати як претендента лише в тому випадку, якщо Кіліан Мбаппе все-таки піде, а Мауро Ікарді буде продано. Єдина проблема для всіх — це 100 мільйонів євро, тому не знаю, чи стане це літо часом для трансферу Осімхена.

Якби Наполі виграв Серію А, то Осімхену було б простіше піти, але зараз на клуб чиниться великий тиск із боку вболівальників через декількох невдалих ігор за короткий проміжок часу. Наполі має намір кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, а Осімхен зараз є найкращим гравцем команди. Якщо хтось й захоче його підписати, то це точно буде дуже складна угода.

Орігі дуже близький до Мілана, а Ібрагімович, ймовірно, не залишиться

- Дівок Орігі залишить Ліверпуль влітку на правах вільного агента, а наступним його місцем призначення всі поголовно називають Мілан. Чи станеться це?

- Думаю що так, але ситуація в Мілані зараз розвивається дуже повільно через детальне розслідування ситуації між Elliott Fund та Investcorp. Поки що всі трансферні угоди заморожені.

Мілан багато спілкувався з агентами Орігі. Вони дуже близькі до досягнення угоди. "Россонері" дуже хочуть отримати в свій склад бельгійця, адже не забуваємо, що наступного літа завершується контракт Олів'є Жиру. Також влітку підходить до свого завершення угода Златана Ібрагімовича, і є великі сумніви, що він залишиться. Поки що це питання витає у повітрі.

Мілан дуже потребує нового нападника, і, враховуючи нинішню нездатність клубу витрачати великі гроші на трансфери, Орігі – ідеальний варіант, адже перейде вільним агентом, тоді як Мілану ще потрібно завершити трансфери Свена Ботмана, Ренату Санчеша та ще одного півзахисника.

Так, цього сезону Орігі мало грав, але в Мілані він матиме всі шанси стати ключовим і одним з найкращих у Серії А. Жиру також переходив у стан "россонері" як запасний гравець Челсі, але в Мілані став незамінним. Практика показує, що якщо в АПЛ ви задовольнялися ротаційною роллю, то в Серії А з великою ймовірністю станете гравцем стартового складу.

Дарвін Нуньєс — ласий шматочок практично для всіх у Європі

- Великий інтерес на трансферному ринку викликає форвард Бенфіки Дарвін Нуньєс. Ліверпуль, Арсенал, Ман Сіті, Ман Юнайтед, Мілан – він цікавить практично всіх у Європі.

- Ситуація змінилася, адже Жорже Мендеш, який став новим агентом Нуньєса, безперечно знайде для свого клієнта найкращий варіант продовження кар'єри. Мендеш має гарні зв'язки як в Англії, так і в Іспанії.

До слова, Барселона хотіла підписати Нуньєса ще за часів його виступів за Альмерію. Йшлося про 8 мільйонів євро плюс бонуси, а сам форвард мав залишитися ще на один рік в Альмерії. Рональд Куман же хотів Люка де Йонга, але все одно дав своє схвалення. І коли обидві сторони були близькі до угоди, втрутилася Бенфіка, запропонувавши близько 22 мільйонів євро і миттєво перехопивши уругвайця.

Сьогодні про потенціал Нуньєса знають всі. Бенфіка — клуб, який продає своїх гравців за великі гроші, тому клуби АПЛ будуть особливо цікавлені. В них є великі гроші, тому 50-70 мільйонів не мають стати великою проблемою.

Дарвін Нуньєс буде грати в Прем'єр-лізі. Не знаю де, але це буде клуб, якому потрібен нападник для нового проєкту.

Трансфер Голанда в Манчестер Сіті майже неминучий, а продаж Жезуса є малоймовірним

- Ще одним нападником, ім'я якого фігурувало у трансферних чутках, є Габріель Жезус. Повідомлялося, що Арсенал працював над підписанням бразильця протягом кількох останніх місяців. Чи залишиться він у Ман Сіті? Або ж "містяни" підпишуть Ерлінга Голанда, а потім відпустять Габріеля?

- Зважаючи на гру проти Реала, я не можу уявити, щоб Гвардіола відпустив Жезуса. І в цій ситуації абсолютно неважливо, чи вдасться Сіті підписати Голанда, а це станеться, оскільки сторони близькі до остаточної домовленості. "Містянам" потрібен другий нападник, який стилістично відрізняється від Голанда. Жезус залишиться, бо важко знайти такого гравця, як він.

Манчестер Сіті не потребує продажу своїх гравців і чудово почувається у фінансовому плані. У них є можливості підписати будь-кого. Можливий трансфер Жезуса залежатиме від того, чи захоче він боротися з Голандом за місце у стартовому складі і чи буде готовий до ймовірної нестачі ігрової практики через прихід зіркового конкурента за позицією.

Коли рік тому в Сіті перейшов Джек Гриліш за 100 мільйонів, Габріель Жезус залишився і тепер регулярно отримує ігровий час від Гвардіоли, доки Гриліш сидить на лаві для запасних. Ніхто не знає, чи прийде Голанд і одразу стане недоторканим нападником Гвардіоли.Його дії важко передбачити, адже будь-яке найменше невиконання тактичних вказівок Пепа буде коштувати тобі місця в старті. Я думаю, що Габріель Жезус займає ідеальне місце у системі Гвардіоли. Він, мабуть, вперше почав розуміти, чого від нього вимагає Пеп.

Нкунку може перебратися до АПЛ

- Крістофер Нкунку насолоджується зірковим сезоном у Бундеслізі, і тому його асоціюють з численними клубами, серед яких є МЮ або ПСЖ. Що можете сказати про нього?

- Цей хлопець мені дуже подобається. Я думаю, що найкращим кроком для нього був би перехід в англійську Прем'єр-лігу. Треба визнати, що АПЛ – найкраща ліга світу на даний момент.

Багато чого залежитиме від того, що зроблять Манчестер Юнайтед та Ерік тен Хаг зі своїми нападниками. У головних ролях: Кріштіану Роналду, Едінсон Кавані та Маркус Рашфорд. Якщо новий тренер хоче дещо змінити атакувальну лінію манкуніанців, то Нкунку був би гравцем, який міг би це зробити.

Він може грати за будь-яку провідну команду Англії, включаючи Тоттенгем. "Шпори" будуть шукати нового форварда і, звісно, також звернуть свою увагу на Лаутаро Мартінеса. Арсенал також шукає нападника. Найкраще для Нкунку в Прем’єр-лізі було б піти в той клуб, який готовий почати новий проєкт навколо нього.

Погані новини для Реала: Чуамені також віддає перевагу АПЛ, а не Ла Лізі

- Орельєн Чуамені – молодий талановитий центральний півзахисник із Монако. Чи справді в ньому серйозно зацікавлений мадридський Реал?​

- Ювентус високо оцінює Чуамені і в минулому дуже хотів його отримати у свою команду, але на сьогоднішній день між туринцями та гравцем немає жодних домовленостей.

За ним слідкує багато клубів, особливо з Прем'єр-ліги. Арсенал і Манчестер Юнайтед – лише два з їх числа. Можу сказати, що Чуамені безперечно хотів би грати в АПЛ. Він залишився в Монако ще на рік лише заради цієї мети. Думаю, влітку ми побачимо цього хлопця у новій команді.

Чуамені своїм типажем дуже схожий на Поля Погба і міг би стати його заміною у Манчестер Юнайтед, хоча я сподіваюся, що Ювентусу вдасться виграти гонку за цього футболіста. Це дозволить туринцям стати на стежку омолодження складу, тоді як той самий Артур Мело міг би вирушити до Арсеналу, який цікавився бразильцем у січні.

Здається, що основна боротьба за Чуамені проходитиме між Ювентусом та Манчестер Юнайтед, але, знову ж таки, туринцям потрібно продавати своїх гравців, щоб виглядати конкурентноздатно у фінансовому плані.

Почеттіно покине Парі Сен-Жермен наприкінці сезону

- Маурісіо Почеттіно наближається до кінця своєї співпраці з ПСЖ. Чи можливе його повернення до Тоттенгема, якщо Конте вирушить працювати до столиці Франції?

- Наразі відомо лише те, що Почеттіно піде. Я не знаю, куди саме. Я думав, що він опиниться в Манчестер Юнайтед, тому що сер Алекс Фергюсон високо оцінює його тренерські здібності.

Багато людей говорять про Конте в ПСЖ, але я не думаю, що були якісь попередні перемовини. Звичайно, якщо Конте піде, то Почеттіно може повернутися до "шпор", оскільки Деніел Леві з ним у хороших відносинах. Минулого року вже була можливість повернення. Все залежить від Конте. Якщо ПСЖ серйозно захоче призначити італійця, це може статися. Але наразі в цій історії немає ніякого прогресу.

ПСЖ хотів Еріка тен Хага до того, як він перейшов в Манчестер Юнайтед. Тепер це може бути Конте, Йоахім Лев чи Тіаго Мотта. Вони завжди згадають про Мотту, коли шукають нового тренера. Він почав тренувати в їхній академії і завжди був "своїм хлопцем" в ПСЖ.

Хто заплатить Вест Гему 100 мільйонів євро за Деклана Райса?

- Підписання Деклана Райса коштуватиме потенційному покупцеві приблизно 100 мільйонів євро. Відомо про інтерес з боку Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та мадридського Реалу. Більше того, кажуть, що головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті — великий фанат таланту Райса. Як ви вважаєте, чи виправдана ціна, і який клуб може собі це дозволити?

- За таку ціну Реал не може здійснити трансфер цього літа. Повторюсь, що наразі в них є варіанти лише для Мбаппе та Рюдігера. Я не думаю, що вони можуть витратити 100 мільйонів, навіть якщо Анчелотті дуже подобається Райс.

У Манчестер Сіті більш достатньо півзахисників, але наприкінці сезону піде Фернандіньо. Через це Райс може стати ціллю діючого чемпіона Англії, але чи захоче він витрачати таку суму — це питання. Я знаю, що Вест Гем хоче продовжити контракт з Декланом, але угоди поки немає.

Звичайно, Райс є одним із найкращих півзахисників у Європі, але 100 мільйонів — дуже серйозна сума. Такі витрати можуть дозволити собі тільки Манчестер Сіті та подібні йому клуби, яких і так небагато.

За матеріалами Wettfreunde.net, переклад: Микита Євтушенко, Football.ua