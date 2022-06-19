Англия

25-річний футболіст може поповнити склад "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед найближчим часом роздумує над новою пропозицією Барселоні щодо Френкі де Йонга, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, переговори з каталонським клубом тривають вже деякий час. При цьому угода може вступити в ключові етапи, коли Манчестер Юнайтед запропонує 60 мільйонів євро та бонуси.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Френкі де Йонг погодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед.