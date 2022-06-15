Англия

Барселона хоче одержати за футболіста 80 мільйонів євро.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного голландця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який уже погодив із футболістом п'ятирічний контракт.

Минулого тижня "блаугранас" вже відхилили одну пропозицію у розмірі 60 мільйонів євро – Барселона наполягає на 80 млн євро.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.