Англия

Талантливый форвард присоединится к новой команде по окончанию сезона.

Нападающий Ривер Плейта Хулиан Альварес подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити.

Форвард, на которого претендовал донецкий Шахтер, поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на пять с половиной лет.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️ — Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

К новой команде Альварес присоединится по окончанию сезона 2021/22.

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В сезоне 2020/21 Альварес провел 21 матч за Ривер Плейт в чемпионате Аргентины, в которых забил 18 мячей, а также отдал 7 результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.