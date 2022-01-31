Талантливый форвард присоединится к новой команде по окончанию сезона.
хулиан альварес, getty images
31 января 2022, 16:18
Нападающий Ривер Плейта Хулиан Альварес подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити.
Форвард, на которого претендовал донецкий Шахтер, поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на пять с половиной лет.
К новой команде Альварес присоединится по окончанию сезона 2021/22.
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В сезоне 2020/21 Альварес провел 21 матч за Ривер Плейт в чемпионате Аргентины, в которых забил 18 мячей, а также отдал 7 результативных передач.
Transfermarkt оценивает футболиста в 20 млн евро.