Англия

Футболіст підписав довгостроковий контракт з англійським клубом.

Вест Гем на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер 26-річного захисника Ренна Наіфа Агуерда.

Контракт з гравцем збірної Марокко підписаний на п’ять років. Він вибрав футболку з 27 номером.

"Я був дуже схвильований, коли почув про зацікавленість Вест Гем Юнайтед. Коли я почув про це, я зрозумів, що мені потрібно переходити в Прем’єр-лігу, тому що це мрія кожного гравця.

Вест Хем – історичний клуб. Цього року я бачив кілька їхніх ігор, бачив уболівальників та фантастичну атмосферу з бульбашками!

Я розмовляв з Девідом Моєсом. Він показав, що дуже зацікавлений у мені, тому було легко вибрати саме Вест Гем", — сказав Агуерд.