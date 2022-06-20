"Молотобійці" розраховують посилити лінію нападу.
АРМАНДО БРОЯ, GETTY IMAGES
20 червня 2022, 21:45
Вест Гем розраховує отримати Армандо Брою з Челсі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, сторони ведуть переговори щодо потенційного переходу. "Сині" хочуть отримати за свого футболіста 25-30 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що сезон-2021/22 Броя провів за Саутгемптон на правах оренди: на його рахунку 38 ігор у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та відзначився однією результативною передачею.
Крім того, контракт Брої з Челсі розрахований до літа 2026 року.