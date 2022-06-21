Хавбек приєднався до лондонського клубу.
фабіу вієйра, арсенал лондон
21 червня 2022, 19:48
Лондонский Арсенал оголосив про підписання півзахісника Порту Фабіу Вієйри.
Строк укладеного контракту контракту не повідомляється, але відомо, що це довгострокова угода.
Футболіст буде виступати під 21-м номером в стані "канонірів". Відомо, що сума трансферу складе 40 мільйонів євро, п'ять з яких залежать "від досягнень гравця".
У сезоні-2021/22 Фабіу Вієйра провів 39 поєдинків за Порту, в яких відзначився сімома голами та шістнадцятьма асистами.
Нагадаємо, що раніше Арсенал підписав правого вінгера Маркіньоса з Сан-Паулу.