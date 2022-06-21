Англия

Хавбек приєднався до лондонського клубу.

Лондонский Арсенал оголосив про підписання півзахісника Порту Фабіу Вієйри.

Строк укладеного контракту контракту не повідомляється, але відомо, що це довгострокова угода.

Футболіст буде виступати під 21-м номером в стані "канонірів". Відомо, що сума трансферу складе 40 мільйонів євро, п'ять з яких залежать "від досягнень гравця".

Bem-vindo, Fabio ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

У сезоні-2021/22 Фабіу Вієйра провів 39 поєдинків за Порту, в яких відзначився сімома голами та шістнадцятьма асистами.

Нагадаємо, що раніше Арсенал підписав правого вінгера Маркіньоса з Сан-Паулу.