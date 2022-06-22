Англия

"Каноніри" хочуть підписати бразильського вінгера.

Арсенал продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн, "каноніри" зробили пропозицію щодо Рафіньї з Лідс Юнайтед.

Стверджується, що сума, яку запропонували лондонці, далека від того, що хоче Лідс Юнайтед, тому "каноніри" отримають відмову.

Рафінья за останній футбольний рік відіграв 36 матчів, забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Барселона відкололася від перегонів за Рафіньєю — дорога до Арсеналу вільна.