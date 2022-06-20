Испания

Нападник не змінюватиме чемпіонат під час цього трансферного вікна.

Нападник англійського Лідса Рафінья Діас може стати для свого клуба жертовною ціною, яку той має сплатити за не найбільш удалий сезон у своєму виконанні, за підсумками якого "павичі" ледь зберегли прописку в "елітному" дивізіоні.

Одразу після завершення змагань, бразильцем почали цікавитись інші клуби, серед яких були помітними лондонський Арсенал та каталонська Барселона.

Однак зрештою стало відомо, що запити Лідса щодо відступних за свого гравця є настільки значними, що "блаугранас" не здатні їх задовільнити, що зрештою призвело до того, що іспанський колектив навіть не брав участі в предметних розмовах із англійськими колегами.

Оскільки власне 25-річний виконавець не має намірів очікувати на вирішення фінансових проблем каталонців, то вже найближчим часом варто очікувати на офіційне повідомлення щодо підписання контракту між ним та Арсеналом.

Зауважимо, що Лідс вимагав за свого футболіста 55 млн євро.

Рафінья за останній футбольний рік відіграв 36 матчів, забивши 11 голів та віддавши три гольові передачі.