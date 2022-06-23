Англия

Клуб хотів залишити француза.

Нещодавно французький півзахисник Поль Погба розповів, що Манчестер Юнайтед не пропонував йому новий контракт.

Але, як стверджує Sky Sports, це неправда. Керівники МЮ зв'язувались з Погба та готові були залишити його у клубі.

Йому була запропонована підвищена заробітна плата у розмірі 350 тисяч євро у тиждень. Футболіст відповів, що це замала сума для нього.

Наразі чутки зв'язують Погба із поверненням до туринського Ювентуса. Відомо, що сьогодні, 23 червня, вирушать до Туріна, де проведуть фінальні перемовини із представниками "старої сеньйори".