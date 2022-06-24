Англия

Вінгер "канонірів" збирається змінити клубну прописку.

Арсенал активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, проте не варто забувати і про вихідні угоди.

Як повідомляє видання football.london, вінгер "канонірів" Ніколя Пепе бажає залишити команду.

Зазначимо, що івуарійський футболіст минулого сезону провів 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами та шістьма асистами.

Нагадаємо, що Лідс відхилив першу пропозицію Арсеналу щодо трансферу Рафіньї, який грає на позиції Пепе.