Англия

Фахівець вже поставив до відома керівництво клубу.

Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні прийняв рішення залишити клуб.

Про це повідомив сам наставник.

"Мені час покинути команду. Керівництво зробило все можливе, щоб я змінив свого рішення — за це їм пошана, але це вже остаточно", — наводить слова спеціаліста Фабріціо Романо.

Відзначимо, що Руні став головним тренером Дербі в 2021 році, але не зміг втримати команду в Чемпіоншипі через бескунечні зняття очок.

Раніше повідомлялось, що 36-річний англієць міг увійти до тренерського штабу Тен Хага.