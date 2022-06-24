Фахівець вже поставив до відома керівництво клубу.
вейн руні, getty images
24 червня 2022, 20:10
Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні прийняв рішення залишити клуб.
Про це повідомив сам наставник.
"Мені час покинути команду. Керівництво зробило все можливе, щоб я змінив свого рішення — за це їм пошана, але це вже остаточно", — наводить слова спеціаліста Фабріціо Романо.
Відзначимо, що Руні став головним тренером Дербі в 2021 році, але не зміг втримати команду в Чемпіоншипі через бескунечні зняття очок.
Раніше повідомлялось, що 36-річний англієць міг увійти до тренерського штабу Тен Хага.