Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні прийняв рішення залишити клуб.

Про це повідомив сам наставник.

"Мені час покинути команду. Керівництво зробило все можливе, щоб я змінив свого рішення — за це їм пошана, але це вже остаточно", — наводить слова спеціаліста Фабріціо Романо.

Відзначимо, що Руні став головним тренером Дербі в 2021 році, але не зміг втримати команду в Чемпіоншипі через бескунечні зняття очок.

Раніше повідомлялось, що 36-річний англієць міг увійти до тренерського штабу Тен Хага.