Англия

Лондонці бажають посилити склад нідерландців.

Челсі продовжує роботу над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб розпочав переговорний процес щодо захисника Маттейса Де Лігта з Ювентуса.

На рахунку нідерландця у минулому сезоні 31 матч у чемпіонаті Італії, три забиті голи та один результативний пас.

Нагадаємо, що Ювентус планує підписати нову угоду з Де Лігтом. Італійський клуб вже почав перемовини з цього приводу.