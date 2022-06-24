Лондонці бажають посилити склад нідерландців.
Маттейс Де Лігт, getty images
24 червня 2022, 23:21
Челсі продовжує роботу над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб розпочав переговорний процес щодо захисника Маттейса Де Лігта з Ювентуса.
На рахунку нідерландця у минулому сезоні 31 матч у чемпіонаті Італії, три забиті голи та один результативний пас.
Нагадаємо, що Ювентус планує підписати нову угоду з Де Лігтом. Італійський клуб вже почав перемовини з цього приводу.