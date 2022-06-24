Англия

Сторони дійшли угоди в усному форматі.

Арсенал продовжує працювати над посиленням атакуючої лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабриціо Романо, "каноніри" усно домовилися з Манчестер Сіті про трансфер Габріеля Жезуса.

Стверджується, що сума трансферу становитиме 45 мільйонів фунтів. Арсенал розпочав переговори з нападником.

У минулому сезоні Жезус відіграв 41 матч, забивши 13 голів та віддавши 12 результативних передач.

Нагадаємо, що Арсенал в ідеалі хоче оформити ще чотири літні трансфери.