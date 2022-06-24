Джорді Осей-Туту продовжить кар'єру у Німеччині.
Джорді Осей-Туту, ФК Бохум
24 червня 2022, 13:50
Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Арсеналу Джорді Осей-Туту.
Угода з 23-річним англійцем розрахована до літа 2025 року. Він дістався німецькому клубу безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із "канонірами".
Також зазначимо, що Осей-Туту вже виступав за Бохум на правах оренди в сезоні-2019/20.
Минулий сезон Джорді провів у складі двох клубів на правах оренди — Ноттінгем Форест та Ротерхем. Сумарно він провів 20 матчів, де забив один гол.