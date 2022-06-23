Англия

Лондонці хочуть посилити атакуючу лінію поля.

Тоттенгем продовжує роботу над комплектацією складу наступного сезону і хоче підписати кілька нових гравців.

Як повідомляє видання Evening Standard, лондонці визначили дві головні трансферні цілі — Рафінья з Лідс і Рішарлісон з Евертона.

У минулому сезоні Рішарлісон провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.

Зазначимо, що чинний контракт Рафіньї з Лідсом розрахований до 2024 року. Минулого сезону він провів 36 матчів, у яких забив 11 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що Рішарлісон відмовив Арсеналу на тлі інтересу від Челсі та Тоттенгема.