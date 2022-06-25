Англия

Потенційний перехід українця під загрозою.

Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик, на рівні з іноземними виконавцями в складі "гірників", є одним із найбільш вірогідних кандидатів на відхід із складу українського колективу під час поточного трансферного вікна.

Леверкузенський Баєр уже досить довго називається головним претендентом на 21-річного виконавця, проте відсутність домовленості з Шахтарем почала набридати навіть "фармацевтам".

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, німецький колектив перемкнув увагу на 19-річного форварда Манчестер Сіті Семюела Едозі, який може зіграти на будь-якій позиції в лінії нападу.

Баєр запропонував гравцеві контракт до 2024 року, а наразі намагається домовитись із англійським чемпіоном щодо суми відступних за футболіста, чинна угода якого з клубом добігає кінця наприкінці наступного сезону.

Едозі в цьому сезоні в складі основної команди зіграв лише в матчі за Суперкубок Англії проти Лестера (0:1), а решту 15 матчів (3 голи, 2 гольові передачі) провів на юнацькому рівні.