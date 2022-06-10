Украина

Футболіст прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.

Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик прийняв остаточне рішення щодо своєї подальшої кар'єри.

Не дивлячись на інтерес двої італійських грандів в обличчі Мілану та Ювентусу, хавбек вирішив перейти до Баєру, повідомляє SempreMilan.

Мудрик відмовив представникам Серії А через те, що вже довгий час веде переговори із німецьким клубом та не хоче порушувати дану "фармацевтам" обіцянку. Окрім того, як вважає сам виконавець, в Баєрі він зможе розвиватись в повному обсязі.

У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що Баєр отримав усну згоду від "гірників" на трансфер футболіста.