Футболіст прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього.
михайло мудрик, getty images
10 червня 2022, 11:25
Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик прийняв остаточне рішення щодо своєї подальшої кар'єри.
Не дивлячись на інтерес двої італійських грандів в обличчі Мілану та Ювентусу, хавбек вирішив перейти до Баєру, повідомляє SempreMilan.
Мудрик відмовив представникам Серії А через те, що вже довгий час веде переговори із німецьким клубом та не хоче порушувати дану "фармацевтам" обіцянку. Окрім того, як вважає сам виконавець, в Баєрі він зможе розвиватись в повному обсязі.
У сезоні-2021/22 Мудрик провів 11 ігор в УПЛ: на його рахунку 2 голи та 6 асистів.
Раніше повідомлялось, що Баєр отримав усну згоду від "гірників" на трансфер футболіста.