Англия

Попередні переговори вела Марина Грановська, але тепер вона покинула клуб.

Челсі продовжує працювати над підписанням атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, в якому особисто зацікавлений головний тренер "синіх" Томас Тухель.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, лондонський клуб зробить нову пропозицію щодо 27-річного англійця, контракт якого з Сіті розрахований до літа 2023 року.

Челсі вже погодив умови особистого контракту зі Стерлінгом — залишилося тепер домовитися з "містянами" щодо фінансових умов трансферу.

Раніше переговори з Манчестер Сіті вела Марина Грановська, яка напередодні залишила Челсі.

Минулого сезону 27-річний англієць провів 47 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, перша пропозиція Челсі щодо Стерлінга у розмірі 25 мільйонів євро та бонуси була відхилена. Повідомлялося, що Манчестер Сіті хоче виручити із продажу свого вінгера 60-70 мільйонів євро.