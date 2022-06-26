Англия

Манкуніанці націлені підписати хавбека будь-що.

Півзахісник каталонської Барселони Френкі Де Йонг став однією з головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед.

Так, "червоні дияволи" зробили чергову пропозицію іспанському гранду стосовно футболіста у розмірі 70 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, МЮ вже погодили п'ятирічний контракт із самим Де Йонгом.

Минулого сезону де Йонг провів 46 матчів, у яких забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готові розлучитись із двома захісниками.