Черговий новачок поповнив ряди лондонців.
МАЛКОЛЬМ ЕБІОВЕЙ (праворуч), GETTY IMAGES
26 червня 2022, 22:50
Півзахісник Дербі Каунті Малком Ебіовей став гравцем Крістал Пелас.
Контракт підписано на п'ять років. Футболіст перейшов на правах вільного агента до лондонського клубу. Відзначимо, що Ебіовей тренувався свого часу в академіях Челсі, Арсеналу та Рейнджерс.
Минулого сезону вінгер провів 16 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол і віддав два асисти.
Раніше в послугах футболіста був зацікавлений Манчестер Юнайтед.