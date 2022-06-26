Півзахісник Дербі Каунті Малком Ебіовей став гравцем Крістал Пелас.

Контракт підписано на п'ять років. Футболіст перейшов на правах вільного агента до лондонського клубу. Відзначимо, що Ебіовей тренувався свого часу в академіях Челсі, Арсеналу та Рейнджерс.

Минулого сезону вінгер провів 16 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол і віддав два асисти.

Раніше в послугах футболіста був зацікавлений Манчестер Юнайтед. 