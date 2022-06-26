Англия

Черговий новачок поповнив ряди лондонців.

Півзахісник Дербі Каунті Малком Ебіовей став гравцем Крістал Пелас.

We're delighted to announce that we have agreed terms with Malcolm Ebiowei ❤️💙



The teenager will join us on July 1st.#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 26, 2022

Контракт підписано на п'ять років. Футболіст перейшов на правах вільного агента до лондонського клубу. Відзначимо, що Ебіовей тренувався свого часу в академіях Челсі, Арсеналу та Рейнджерс.

Минулого сезону вінгер провів 16 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол і віддав два асисти.

Раніше в послугах футболіста був зацікавлений Манчестер Юнайтед.