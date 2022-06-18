Англия

"Орли" претендують на статус найстарішого професійного клубу у світі.

Клуб англійської Прем'єр-ліги – Крістал Пелес – претендує на статус найстарішого клубу світу. Про це повідомляє прес-служба "орлів".

Після дослідження керівництво клубу змінило рік заснування на емблемі – з 1905 на 1861 рік. Перша гра команди відбулася у 1862 році.

Тепер справа за футбольною асоціацією Англії, яка отримає всі документи та може підтвердити нову дату заснування клубу. У такому разі Крістал Пелес стане найстарішим професійним клубом у світі.

В даний час цей статус належить Шеффілду, який був заснований в 1857 році і зараз виступає в непрофесійній лізі.

Найстарішим клубом, який виступає у професійній лізі, вважається Ноттс Каунті, заснований у 1862 році.