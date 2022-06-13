Англия

Інтерес до молодого англійця також виявляє Монако.

Молодий нападник Дербі Малкольм Ебіовей може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного англійця зацікавлені Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас.

Також на форварда претендує Монако, але сам футболіст має намір лишитися в Англії.

Минулого сезону Ебіовей провів 16 матчів у Чемпіоншипі, в яких забив один гол і віддав два асисти.

Наприкінці цього місяця у нього закінчується контракт із Дербі, який посів 23 місце у Чемпіоншипі та вилетів до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував 70 мільйонів євро за Де Йонга.